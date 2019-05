Moncef Kartas è un esperto con doppia nazionalità, tunisina e tedesca, che assieme ad altri cinque specialisti lavora nel comitato delle Nazioni Unite che si occupa dell’embargo sulle armi in Libia. Il suo è un lavoro molto delicato: in teoria c’è una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, la 1970/2011, che vieta di portare armamenti in Libia ma ci sono parecchi governi stranieri che commettono violazioni e trasferiscono armi alle fazioni libiche – quando proprio non intervengono sul campo. In...

