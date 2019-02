No: non può esistere terzismo sul Venezuela

Siamo sicuri che, quando non si sa da quale parte stare, si possa sempre invocare una terza via? A dire “né con Maduro, né con Guaidó, noi stiamo con il popolo venezuelano” sono molti, anche assortiti, non solo grillini. Fosse possibile metterli nella pelle di un ragazzino caraqueño medio – di quelli senza parenti a Miami, senza amici in Europa, senza un dollaro in tasca – dopo due giorni li ritroveremmo tutti a implorare lo sbarco della Delta Force. ...

