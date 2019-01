Quarto anniversario di Charlie Hebdo, la libertà di parola è a pezzi in occidente

Roma. “Tutto è diventato blasfemo”, scrive Riss, direttore di Charlie Hebdo, nell’ultimo numero del settimanale che esce per l’anniversario della strage dei colleghi a opera di due islamisti, i fratelli Kouachi. Quattro anni dopo, è la stessa idea della libertà di espressione a essere diventata blasfema in occidente. I guai di Charlie Hebdo, culminati nella mattanza scientifica dei suoi giornalisti e vignettisti, iniziarono con la ripubblicazione in solitaria delle vignette su Maometto del quotidiano danese Jyllands Posten. In questi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.