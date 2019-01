Macron perde l’architetto del macronismo

E’ arrivato all’improvviso l’annuncio delle dimissioni di Sylvain Fort, direttore della comunicazione di Emmanuel Macron, un annuncio inatteso anche per i giornalisti che seguono l’Eliseo e vedevano in lui una delle poche certezze di una macronia mai così insicura dopo l’affaire Benalla e la crisi politico-sociale aperta dai gilet gialli. “Dopo due anni e mezzo di lavoro ininterrotto al servizio del candidato e in seguito del presidente, desidero orientarmi verso altri progetti professionali e personali, e soprattutto consacrare del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.