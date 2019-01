Depardieu e Houellebecq, i cinesovranisti

Non si erano mai ritrovati uno accanto all’altro davanti alla cinepresa. Nessuno aveva ancora immaginato dentro lo stesso film il corpaccione esagerato di Gérard Depardieu e il corpicino gracile di Michel Houellebecq, nessuno fino all'arrivo dell’amico comune Guillaume Nicloux, che nella sua ultima pellicola, “C’est extra”, in uscita il prossimo anno, ha scovato nei loro volti gli interpreti perfetti di due francesi allo sbando in cura in un centro di talassoterapia di Cabourg, in Normandia, due individui in crisi esistenziale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.