Il mio gemello Houellebecq

Maledetto Houellebecq, impossibile liberarsi di te. Stavo cercando testi letterari sulla caccia e, dopo aver trovato poco nella letteratura americana e pochissimo in quella italiana, ho chiesto a Paolo Nori se nella letteratura russa ci fosse qualcosa a parte “Memorie di un cacciatore” di Turgenev. L’autore della “Grande Russia portatile” mi ha segnalato un capitolo di “Guerra e pace” e un racconto di Puskin. Nulla di più recente? Possibile che il Putin in posa hemingwayana non abbia nessun corrispettivo letterario? Nessuno, mi ha risposto Nori consigliandomi invece il tuo ultimo libro: “C’è una parte sui fucili, da pagina 215 a pagina 226”. E io che “Serotonina” lo avevo abbandonato a pagina 107! L’ho ripreso in mano e sì, a pagina 215 comincia una parte sui fucili: il protagonista impara a centrare un bersaglio ma quando si tratta di sparare a un uccello si blocca, perché è un inetto ossia un occidentale (veramente tu scrivi “un finocchio”). Maledetto Houellebecq, abbiamo troppi interessi comuni, esprimiamo troppi giudizi simili, e questo rischia di incrinare il mio considerarmi unico al mondo. Maledetto Houellebecq, non potresti limitarti a scrivere di turismo e psicofarmaci?