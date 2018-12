Mai visto prima: all’Onu si vota una risoluzione anti Hamas (proposta dagli Usa)

New York. Oggi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è prevista la votazione di una risoluzione che per la prima volta in assoluto condanna il gruppo palestinese Hamas. L’iniziativa è partita dall’ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, che è in scadenza a gennaio perché ha deciso di abbandonare l’incarico ma prima è intenzionata a lasciare un segno sulla questione israelo-palestinese. “Gli Stati Uniti prendono il risultato di questa votazione molto seriamente – ha scritto la Haley in una lettera spedita lunedì...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.