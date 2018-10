L'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley si è dimessa

Il presidente americano Donald Trump ha accettato le dimissioni dell'ambasciatrice statunitense all'Onu, Nikki Haley. Trump ha twittato: "Grande annuncio con la mia amica l'ambasciatrice Nikki Haley nello Studio Ovale alle 10:30".

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.