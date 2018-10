Non complotti, ma solide realtà

Ieri l’Fbi ha arrestato un uomo per il caso dei dodici pacchi bomba spediti per colpire alcune figure che sono da anni il bersaglio preferito della destra nazionalista americana: George Soros, gli Obama, i Clinton, l’ex direttore della Cia John Brennan, l’ex vicepresidente Joe Biden, il senatore democratico Cory Booker e altri. A giudicare dalle prime informazioni, si tratta di un fanatico di 56 anni con precedenti penali, minacce con bomba inclusa, che viveva in casa con la madre e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.