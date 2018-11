New York. Oggi è il giorno delle elezioni di metà mandato in America o come direbbe il presidente americano Donald Trump: è il giorno del grande referendum americano su di me. Non ha torto. Anche il Washington Post, che è schierato molto contro, scrive che al di là delle elezioni locali e per il Congresso questo voto riguarda lui e dovrebbe chiarire in modo definitivo se Trump presidente è soltanto un’anomalia storica oppure se è il perfetto e più fedele...

