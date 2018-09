Il Trump furioso “Ci sono serpenti ovunque”. L'ultima crisi alla Casa Bianca scatena la furia e la paranoia del presidente americano

Milano. Incontri cancellati, porte chiuse, telefonate ai giornalisti: piantatela con i pettegolezzi, la talpa la troviamo noi, non rendeteci la vita impossibile, già qui è tutto difficile. L’autore dell’editoriale anonimo uscito sul New York Times è il ricercato numero uno dentro la Casa Bianca: deve essere lì, lui lo dice chiaro, so di cosa parlo perché sono uno dell’Amministrazione, e faccio resistenza contro i capricci, gli istinti, le brutture di Donald Trump.Ma chi è...