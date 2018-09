Crazy Casa Bianca

New York. Il Washington Post pubblica alcuni episodi tratti da “Fear”, il nuovo libro scritto da Bob Woodward che uscirà l’11 settembre e descrive la Casa Bianca terribilmente disfunzionale e paranoica del presidente Donald Trump con espressioni come “colpo di stato amministrativo” ed “esaurimento nervoso”. Woodward è un giornalista molto apprezzato per il lavoro meticoloso d’indagine che fa prima di scrivere i suoi libri e per la consultazione incrociata di centinaia di fonti, documenti e interviste che rendono difficile da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.