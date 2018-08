Parigi. Tirava una brutta aria già da un po’ di tempo al ministero dell’Ambiente, il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, sapeva che Nicolas Hulot era il più infelice dei ministri, ma di certo non si aspettava le sue dimissioni teatrali in diretta su France Inter, la più importante radio pubblica. “Abbiamo cominciato a ridurre le emissioni di gas serra? La risposta è no. Abbiamo cominciato a ridurre l’utilizzo dei pesticidi? La risposta è no. Abbiamo cominciato a frenare l’erosione...

