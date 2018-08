Fino allo scorso anno, quando il deal sul nucleare iraniano era ancora in vigore, per l’America la strategia di “massima pressione” era riservata soltanto a un paese: la Corea del nord. Ora l’Amministrazione di Donald Trump ha reintrodotto circa la metà delle sanzioni economiche contro l’Iran promesse dal presidente americano dopo l’uscita dall’accordo con Teheran, “il peggiore mai negoziato”. E’ una prima mossa concreta che si perfezionerà poi a novembre, con sanzioni ancora più dure come quelle sul petrolio. Trump...

