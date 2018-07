Tra le donne e i bambini nel cuore di tenebra del mondo

Mi chiama, imbarazzato, il mio amico dall’Unicef. Hai ragione, gli dico, ho avuto dei contrattempi, arrivo. E’ passato quasi un mese dal nostro viaggio in Congo e non ho ancora scritto il paio di articoli che erano in programma. Per i giornali bisogna scrivere subito, e a volte la cosa viene meglio se si scrive prima ancora del viaggio, quando non si sa abbastanza da vergognarsi della propria ignoranza. Dopo un viaggio in Congo, il primo, la vita non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.