Quel femminicidio che non allarma

“Feticidio femminile”, denuncia la Deutsche Welle. È un’orrida e algida espressione che indica la distruzione dei feti femminili. Avviene in India a causa dell’aborto selettivo. Il riferimento è ai bimbi nati in 132 villaggi negli ultimi tre mesi e nessuno di loro era una bambina. Il governo di Uttarkashi, a nord di Nuova Delhi, cerca di fare luce sulla “scomparsa delle bambine” dal suo territorio. “Non può essere solo una coincidenza. Ciò indica chiaramente che c’è in corso una strage...

