La Brexit senza il ministro della Brexit

Lo prendevano in giro, David Davis, è il ministro britannico che è sempre sul punto di andarsene e non se ne va mai, minaccioso sempre, deciso mai. Invece ora è andato: il capo del dicastero della Brexit si è dimesso questa notte, dopo che all’incontro di venerdì la premier Theresa May è riuscita a far passare nel suo consiglio dei ministri una versione soft della Brexit, la più soft mai vista.

Ai Chequers, residenza estiva del premier inglese, venerdì i ministri hanno lasciato i telefoni all’ingresso, hanno discusso per ore, sono usciti un po’ tesi ma con un accordo che è quanto di più vicino a una replica degli accordi già esistenti con l’Unione europea, un modello norvegese adattato. I brexiteers falchi si sono arrabbiati, i remaniers falchi pure: qualsiasi compromesso per loro è inutile. I ministri parevano invece essersi convinti: ai talk show della domenica, sono stati disciplinati, persino il più rissoso e traditore di tutti, il ministro all’Ambiente Michael Gove.

Poi però Davis si è dimesso. La May ha detto di essere "fortemente in disaccordo" con le ragioni del ministro – non è una Brexit soft, è una Brexit debole – ma la decisione pare irrevocabile. Ora è necessario vedere se Davis resterà solo nelle dimissioni, o se è soltanto il primo. C’è chi dice che per la premier può essere un’occasione: un rimpasto (è il sesto) con un piano sulla Brexit un po’ più definito potrebbe aiutare nei negoziati con l’Ue e a pacificare il Regno spezzato a metà. Oppure è il contrario, e per la May tenere insieme i ministri diventerà impossibile.

Per una volta l’Europa ha osservato con grazia e partecipazione: siamo contenti di poter valutare finalmente un piano concreto. I francesi però hanno assestato un colpo non facile da digerire: Blackrock e Citgroup espanderanno i loro uffici e operazioni a Parigi, ai danni della City. Per molti non c’entra il piano della May: c’entra l’ultima settimana dei Mondiali, la speranza di vedere in finale il derby d’Europa, Francia Inghilterra, non si fanno prigionieri.