Lezione di élite

Guardando Theresa May a Westminster tra gli sbertucciamenti ho fatto qualche piccolo pensamento. C’è il problema di chi ci rappresenta e quello di come ci rappresentiamo. Non mi convince l’ipotesi, riaffacciata con eleganza da Luciano Violante nel Corrierone di ieri, secondo la quale una volta la sinistra rappresentava le classi sociali deboli e la destra i poteri forti, poi c’è stata l’inversione delle parti e dunque il popolo ha preso a votare per le destre nazionaliste, cariche di miti e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.