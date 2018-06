Ma come sono belle America ed Europa insieme, “inarrestabili”

Milano. Quando l’America e l’Europa “lavorano insieme, sono inarrestabili”, ha detto Gordon Sondland, il prossimo ambasciatore americano in Europa, se sarà confermato dal Senato. Durante le audizioni alla commissione per le Relazioni esterne, Sondland ha detto che cercherà di “abbassare la temperatura” dello scontro transatlantico, e di riportarla a quella della stagione felice (mai felicissima ma la nostalgia, si sa, è selettiva) in cui si camminava insieme, forti di un’alleanza inossidabile. E’ piuttosto strano sentire queste parole da un americano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.