La lezione antisovranista della Grecia

L’attuale stato confusionario dell’Europa politica impedisce di festeggiare come si deve l’uscita della Troika dalla Grecia, dopo Irlanda, Portogallo e Spagna. Bce, Commissione europea e Fondo monetario lasceranno Atene il 20 agosto in base all’accordo dell’Eurogruppo: altri 15 miliardi di prestiti per dar modo al Tesoro ellenico di formare una riserva di 24 miliardi e non ricorrere per 22 mesi al mercato, e l’allungamento al 2032 di 110 miliardi di scadenze. I greci resteranno sorvegliati speciali, e a differenza di...

