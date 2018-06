C’è vita ancora dopo il Quantitative easing

“Paziente, prudente, persistente”: tale resterà per Mario Draghi la linea della Bce. La tripla P non ha certo la stessa dirompenza del “Whatever it takes” per difendere l’euro di Londra 2012, ma indica che, dopo lo stop al Quantitative easing il 31 dicembre, i tassi rimarranno a zero almeno fino all’autunno 2019, in coincidenza con il cambio al vertice della Bce. Questo perché la ripresa, che non si è mai manifestata come molti speravano, rallenta e i consumi continuano a...

