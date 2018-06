Trump ottiene poco ma esalta la base nazionalista, dice Bremmer

New York. Ian Bremmer non ha alcuna difficoltà ad ammettere che Donald Trump almeno una medaglietta simbolica da Singapore l’ha portata a casa: “Dopo l’incontro con Kim Jong-un le prospettive di interventi militari in quel quadrante asiatico sono diminuite drasticamente”, dice al Foglio il politologo americano che presiede l’Eurasia Group. Gestire gli attriti internazionali attorno a un tavolo, ancorché inconcludente, è tendenzialmente preferibile. Anche l’elemento simbolico non è del tutto trascurabile, perché “piaccia o no Trump ha portato al tavolo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.