"Molti nel mondo penseranno che è un film di fantascienza". L'incontro tra Trump e Kim

Stati Uniti e Corea del nord si sono impegnate a tenere "alla prima data possibile" ulteriori negoziati, guidati dal segretario di stato americano Mike Pompeo e da un funzionario di alto livello di Pyongyang. L'impegno è scritto all'interno della dichiarazione congiunta sottoscritta dal presidente americano Donald Trump e dal leader nordcoreano Kim Jong-un nel summit a Sentosa, che il dittatore nordcoreano ha definito"un grande preludio per la pace".

"Non è stato facile arrivare a questo punto. I vecchi pregiudizi e le vecchie pratiche sono stati degli ostacoli ma li abbiamo superati", ha affermato il leader di Pyongyang, che si è concesso perfino una battuta stringendo nuovamente la mano a Trump davanti alle telecamere: "Molti nel mondo penseranno che è un film di fantascienza". E forse si riferiva alle ultime parti di The Country I Saw, rilasciate nel 2012 dalla macchina di propaganda del regime (la parte 1 è uscita alla fine degli anni '80): nella pellicola, dopo un test nucleare nordcoreano, gli Stati Uniti non hanno altra scelta che mandare l'ex presidente Bill Clinton a incontrarsi direttamente con Kim Jong-il, il defunto padre dell'attuale leader.

Le conversazioni tra i due capi di stato sono continuate durante la colazione di lavoro. Poi la firma di un documento di 4 punti, prima della quale Trump ha mostrato a Kim "the beast", la macchina presidenziale e dopo la quale Kim e la sua delegazione sono rientrati al St.Regis, da dove ripartiranno nel pomeriggio di Singapore.

2. “The United States and the DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.” — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 12 giugno 2018

4. The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains including the immediate repatriation of those already identified. — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 12 giugno 2018

Trump, nella dichiarazione congiunta firmata con Kim si è impegnato a fornire "garanzie di sicurezza" alla Corea del nord. Ma il più importante di tutto il documento è il punto 3, nel quale Pyongyang si impegna a lavorare verso una completa denuclearizzazione della Penisola coreana.