L'interrogatorio di Sarkozy

La campagna elettorale del 2007 continua a perseguitare Nicolas Sarkozy, ex presidente allora vittorioso, in quell’unico mandato che l’elettorato francese gli ha concesso. Martedì mattina Sarkozy è stato messo in stato di fermo presso l’ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre ed è stato interrogato per tutto il giorno: è sospettato di finanziamenti illeciti da parte dell’allora rais libico Gheddafi proprio per quella campagna elettorale. Non è l’unico scandalo in cui è coinvolto l’ex presidente “bling bling”: è già stato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.