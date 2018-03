Sei la nostra "stella polare": le pop star russe si prestano volentieri al culto di Putin

Personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport hanno realizzato un video per sostenere Vladimir Putin durante la campagna elettorale. Fanno tutti parte del "Putin Team", un movimento fondato nel novembre del 2017 dal giocatore di hockey Alexander Ovechkin. Dopo avere saputo che il presidente russo si sarebbe ricandidato, musicisti, attori e atleti hanno deciso di iscriversi al gruppo per fare campagna elettorale per il presidente russo. Nel video cantano una canzone “Putevodnaya zvezda”, termine russo per stella polare. Nella traduzione italiana si perde l’assonanza con il nome del presidente russo, Putin, che viene rappresentato nei versi come la stella polare in grado di guidare la nazione.

Domenica in Russia si voterà per le presidenziali e Putin va verso il suo quarto mandato. Nel 1999 Putin era stato eletto per la prima volta come premier e da allora non ha mai abbandonato il Cremlino. Solo nel 2008, non potendo essere eletto per un terzo mandato consecutivo, presentò al suo posto Dmitry Medvedev lasciando per sé la carica di primo ministro. Se domenica sarà riconfermato lo attendono altri sei anni di governo.