"Abbiamo identificato un agente nervino" che ha avvelenato l’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia. Lo ha detto mercoledì Mark Rowley, capo dell’antiterrorismo della polizia metropolitana inglese, un uomo che ha sventato “23 attentati terroristici” sin dal suo incarico nel 2013, e che sarebbe dovuto andare in pensione proprio in questi giorni, ma come nei migliori romanzi spionistici è stato trattenuto in servizio da una storia che sembra uscita dalla penna di Le Carré. Domenica scorsa Skripal, 66...

