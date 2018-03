Londra. Ci risiamo: si va avvelenando gente russa in giro per il Regno Unito. Ancora non è sicuro, ma vista la reazione furiosa del ministro degli Esteri inglese, Boris Johnson, davanti al ritrovamento di una ex spia russa e di sua figlia agonizzanti sulla panchina di un centro commerciale il sospetto è che nessuno pensi a un’intossicazione da fish and chips. La mente corre subito al tè verde al polonio-210 di Sasha Litvinenko nel 2006 o a quel tale Georgi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.