Roma. L’operazione militare turca contro i curdi nel cantone di Afrin nel nord della Siria minaccia di regalare un vantaggio insperato allo Stato islamico. Vediamo di capire come potrebbe succedere, anzi: di capire come sta già succedendo adesso. Come tutti sanno, il gruppo terrorista nel 2017 ha perso i territori su cui governava in Iraq e in Siria perché è stato sconfitto in tutti gli scontri diretti: da Mosul in Iraq, a Raqqa e Deir Ezzor in Siria, i fanatici...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.