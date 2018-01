Assetato di vendetta, Bannon prende accordi con gli inquirenti

New York. Lo special counsel che indaga sui rapporti fra Donald Trump e il Cremlino, Robert Mueller, ha ottenuto un mandato a comparire davanti a un gran giurì per Steve Bannon, ex stratega che in poco più di un anno è passato da mente occulta del trumpismo a reietto impresentabile che rovina campagne elettorali praticamente impossibili da perdere, zavorra nazionalista scaricata dai finanziatori della famiglia Mercer, da Breitbart e dal presidente che ha rinnegato ogni ruolo decisivo di “Sloppy Steve”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.