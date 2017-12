Roma. Libero mercato, inquinamento, giornalismo, estremismi, strategie politiche e soft power. Non esiste un solo campo in cui, secondo la visione del mondo di Pechino, l’occidente non possa prendere lezioni dalla Cina. Il motivo è tutto in una parola, 自信 [zìxìn], che in inglese è tradotto con “confidence” e che in italiano definisce la fiducia in se stessi, ma anche la presunzione. Già nel 2012 l’allora presidente cinese Hu Jintao aveva delineato la strategia programmatica del Partito comunista, dicendo che i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.