“L’Onu è ossessionata da Israele. Ma Gerusalemme è nostra”

Roma. “Le Nazioni Unite hanno negato il legame del popolo ebraico con Gerusalemme, hanno negato la storia ebraica, hanno lanciato un assalto all’identità ebraica e per me la negazione del Monte del Tempio è come la negazione della Shoah, questo è puro antisemitismo”. E’ furioso Michael Oren con la risoluzione che giovedì all’Assemblea generale dell’Onu ha condannato la decisione americana di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, spostando lì l’ambasciata. Attuale viceministro del governo Netanyahu con delega alla diplomazia pubblica, ex...

