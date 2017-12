Imputato Israele

Roma. E’ di quattordici contro uno il bilancio del voto sulla risoluzione al Consiglio di sicurezza dell’Onu con cui lunedì l’Egitto ha chiesto di non spostare le ambasciate a Gerusalemme, come invece hanno stabilito gli Stati Uniti. Per la prima volta da un anno, l’America ha messo il veto all’Onu e lo ha fatto proprio su Israele. Quattordici i voti a favore della risoluzione contro “Gerusalemme capitale”: Cina, Russia, Inghilterra, Francia, Giappone, Italia, Egitto, Bolivia, Uruguay, Svezia, Ucraina, Etiopia, Kazakistan...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.