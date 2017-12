E’ con 128 voti a favore e soltanto 9 contrari che l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato ieri la risoluzione di condanna della decisione americana di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele e spostare lì la sua ambasciata. Non si tratta soltanto di un voto clamoroso contro l’America. E’ soprattutto jihad diplomatico contro Israele. Il mondo, in sessione plenaria, sta dicendo al piccolo Davide asserragliato in medio oriente: “Oggi disconosciamo i legami fra il popolo ebraico e Gerusalemme”. Hanno votato contro la...

