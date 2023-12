Londra limpidamente pro Kyiv

Non possiamo aspettare che siano sempre gli Stati Uniti a “venirci a salvare”, a badare alla sicurezza del continente europeo, ha detto il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, annunciando assieme al suo collega norvegese, una nuova coalizione marittima, la Maritime Capability Coalition per l’Ucraina che comprende altri venti alleati e che aiuterà le forze di Kyiv nelle operazioni di sminamento e per garantire i trasporti del grano. La guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina ha restituito al Regno Unito un senso europeo che era svanito da molto tempo, assieme a una chiarezza e una determinazione a guidare gli sforzi europei per la difesa degli ucraini. Molti intravedono in questa leadership la volontà di un riavvicinamento all’Unione europea, ma Londra smentisce sempre: sono due questioni separate, quelle della Brexit e quella della difesa della sicurezza europea e occidentale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE