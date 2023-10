Pd, M5s e Avs rincorrono gli attivisti Stop 5G sui campi elettromagnetici 

La commissione Industria del Senato ha, nei giorni scorsi, approvato un emendamento al ddl Concorrenza che avvicina un pochino l’Italia ai paesi normali: è passata la norma che prevede l’innalzamento dei limiti elettromagnetici da 6 V/m a 15 v/m. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha giustamente celebrato il passaggio parlamentare: “Con l’innalzamento dei limiti ai campi elettromagnetici l’Italia diventa più competitiva. Questa misura rappresenta una svolta importante per lo sviluppo del paese: migliorerà la connettività mobile sul territorio garantendo una qualità di servizi superiore per i cittadini e consentirà alle imprese di diventare più competitive”. Si tratta forse di una celebrazione eccessiva, nel senso che il percorso per l’approvazione definitiva è ancora lungo e, in ogni caso, i nuovi limiti che superano di 2,5 volte quelli precedenti restano comunque quattro volte inferiori ai limiti cautelativi per la salute umana indicati dalla Commissione internazionale per le radiazioni non ionizzanti (Icnirp), e adottati praticamente da tutti i paesi europei, che sono pari a 61 v/m.

