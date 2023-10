Più Posto al Sole, meno Avanti Popolo. La buona Rai contro la cancel culture

Mentre la retorica moralista, politicamente corretta e sessuofoba, che mette al bando persino i fuori onda, prende piede acriticamente in tv come in tutta la produzione massmediatica e culturale italiana, ancora una volta è “Un posto al sole”, attraverso la leggerezza e la trasversalità della soap, a mettere in onda la rappresentazione non convenzionale del paese reale. Michele Saviani, il giornalista intellettuale saggio e diremmo “di sinistra” della soap, ha ingaggiato una battaglia contro la “cancel culture”, parlando nel suo programma radiofonico dei tentativi di bandire Shakespeare, l’Odissea e Cristoforo Colombo. “Le idee che non condividiamo non vanno cancellate, ma interpretate. Non è con la censura che si ottiene una società più giusta. Così si cancella la libertà di espressione oltre che l’arte e la storia”. Ma a scagliarsi contro il giornalista, nella soap, sono i radioascoltatori, “i leoni da tastiera”, come vengono chiamati da Saviani, gli sponsor e persino l’editore: “Tu sei un radical chic, un privilegiato, per questo non comprendi l’esclusione di chi non è maschio, etero, bianco e ricco”.

