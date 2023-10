La dura legge di Striscia, tra scoop e fuorionda che non perdonano. Parla Antonio Ricci

Per festeggiare i suoi trentacinque anni, “Striscia la notizia” si regala un fuorionda che spazza via anche Hamas e Israele dalle prime pagine dei giornali (e forse anche lì si potrebbe risolvere tutto con due o tre fuorionda fatti bene, chissà). Gli americani hanno il Watergate, “gola profonda”, “All the President’s Men”. Noi abbiamo “Striscia”. E nel bene o nel male le inchieste che “fanno tremare i palazzi” o le mura di casa di un presidente del Consiglio qui hanno la silhouette del Gabibbo, “la voce della veggenza”. Che televisivamente tradotto significa: arrivarci prima degli altri. Di fronte alla creatura di Antonio Ricci nessuno può dirsi innocente. Non è questione di arte cospirativa, di ricatti, truffalderie, dossieraggi, ma di sintonia, empatia e piena complicità con il paese. E così il fuorionda tricologico, squalliduccio e piacione di Giambruno è anche, prima ancora che terremoto politico, “sogno delle italiane”: liberarsi di un gran fanfarone dentro casa, incassando una standing ovation, come nel finale di “Ufficiale e gentiluomo”, ma senza Richard Gere (e qui poi anche consenso nei sondaggi, identificazione maxima, transpolitica, transpartitica).

