L'ultimo schiaffo di Saied. Tunisi rifiuta il denaro dell'Ue e lascia l'Italia nei guai con i migranti

"Non accettiamo la carità", ha detto il presidente tunisino che vuole che l'Europa sblocchi i 900 milioni vincolati al via libera del prestito del Fmi. Meloni farebbe bene a capire che una politica di successo sulle migrazioni non si basa sugli annunci

Il memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Tunisia sui migranti promosso dall’Italia ha subìto un altro colpo, dopo che il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato il gran rifiuto degli aiuti finanziari stanziati dalla Commissione europea per arginare il flusso di migranti verso l’Italia. Saied non vuole i 127 milioni di euro sbloccati il 22 settembre – 60 milioni di sostegno diretto al bilancio di Tunisi e 67 milioni per la gestione delle frontiere – perché “non accettiamo la carità e il nostro paese non vuole compassione”. Con un comunicato ambiguo e dai marcati accenti populisti, Saied ha detto che il problema “non è il piccolo ammontare della somma promessa dall’Ue” ma il fatto che “la proposta contraddice il memorandum di luglio”.