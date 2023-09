Sull'Armenia, meglio la Francia dell'Italia

"Un crimine assoluto è commesso davanti ai nostri occhi contro gli armeni condannati a ‘essere violentati, fatti a pezzi, dati in pasto ai cani’. Dobbiamo proteggere la nostra civiltà dalla piaga del pan-turkismo e del neo-ottomanismo, perché dopo gli armeni, prima o poi, verrà il nostro turno. Gli interessi economici e geostrategici non devono condannare ancora una volta gli armeni a morire in silenzio”. Così scrivono una settantina di senatori francesi. Sull’Obs, un appello di intellettuali, molti di sinistra come Raphael Glucksmann, chiede di non abbandonare gli armeni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE