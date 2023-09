I prestiti di Pechino in Africa sono sempre meno e la Via della seta è alla canna del gas

La Cina non ha più soldi per l’Africa. Da un lato l’apparente attivismo dei Brics, dall’altro i problemi della Francia con i golpisti dell’Africa occidentale stanno inducendo una quantità di commentatori a parlare di un occidente in fuga, e di uno spazio che verrebbe subito coperto da Mosca e Pechino. Sul versante russo, effettivamente ci sono il ruolo della Wagner e il viaggio di Haftar a Mosca, anche se il modo in cui gli armeni del Nagorno Karabakh si sono trovati abbandonati in quattro e quattr’otto è un amaro ammonimento a non fare mai troppo affidamento sul Cremlino. Ma è chiaro che Putin in questo momento non può elargire né soldi e né armi, e al massimo offre grano gratis.

