Una ferrovia e il simbolo della trappola cinese in Ungheria

La Cina non ha più soldi da investire nella Via della seta in Europa, e ad accorgersene adesso è anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Sono pochi i politici in Europa che sono caduti nella trappola delle promesse di Pechino: l’ingresso nel grande progetto strategico d’influenza cinese avrebbe dovuto portare investimenti e infrastrutture in cambio di fedeltà politica. Per ora, a Orbán resta solo il secondo punto. E per capire il motivo basterebbe guardare a uno dei progetti simbolo della partnership tra Budapest e Pechino, la ferrovia Budapest-Belgrado, quella che avrebbe dovuto connettere le capitali dei due paesi più idealmente vicini alla Cina nel quadrante europeo, Ungheria e Serbia – un tratto di strada che oggi si percorre con quattro ore di automobile – i cui lavori sono bloccati da mesi. Il pezzo fondamentale del grande progetto strategico cinese in Europa è diventato, suo malgrado, il simbolo della difficoltà di lavorare con gli investimenti cinesi, per una questione di soldi, certo, ma anche di sicurezza nazionale e di standard europei. L’economia cinese è in affanno, e i soldi per i progetti molto lontani, a lunghissimo termine, sono i primi a essere tagliati.

