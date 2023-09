L'inquietante salto di qualità della propaganda filo Pechino di Beppe Grillo

Mentre l’Italia inizia a definire la sua exit strategy dalla Via della seta, il garante del M5s pubblica un video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui parlando in mandarino, si produce in elogi magniloquenti a favore della potenza cinese

Siccome è nel momento del bisogno che la fedeltà diventa obbligata, siccome è lì che s’impone uno zelo supplementare, ecco che Beppe Grillo, proprio nei giorni in cui l’Italia inizia a definire la sua exit strategy dalla Via della seta, intensifica la propaganda filocinese sul suo blog. Prima due post, a breve distanza l’uno dall’altro: per celebrare la competitività tecnologica del regime di Xi Jinping e per magnificarne l’efficienza ecologista. Poi, all’indomani della missione di Antonio Tajani a Pechino, il salto di qualità. Un video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui il fondatore del M5s, parlando in mandarino, si produce in elogi magniloquenti a favore della potenza cinese, spacciando per generosità quella che è la sostanza della pervasività economica del Dragone: il tutto per ribadire le supposte virtù della Via della seta (“Dobbiamo guardare con interesse e cercare di capire come la Cina si avvicina agli ‘altri’”).