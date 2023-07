Il glifosato assolto, capitolo ennesimo. Pure l'Efsa smonta i pregiudizi pseudo ambientalisti

L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) “non ha individuato alcuna area di preoccupazione critica in relazione al rischio” che il glifosato “comporta per l’uomo, gli animali o l’ambiente”. E’ questo l’esito della revisione paritetica della valutazione del rischio che l’organizzazione con sede a Parma ha condotto su una sostanza chimica fondamentale in molti erbicidi, che tuttavia è stata oggetto in questi anni di numerose e infondate accuse e contestazioni. Non si tratta della prima sentenza di assoluzione: nel 2022 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) aveva concluso che il glifosato non può essere classificato come sostanza cancerogena (il Foglio, 3 giugno 2022). Allo stesso risultato era arrivata, anni prima, l’Organizzazione mondiale della sanità. E anche negli Stati Uniti si sono succedute svariate pronunce che hanno discolpato il glifosato, inclusa la Food and Drug Administration. Attualmente il glifosato è autorizzato nell’Unione europea fino al 15 dicembre 2023, data entro la quale dovrà concludersi il processo di valutazione.

