Per le rinnovabili boom di autorizzazioni nel 2022 : il vero ostacolo è la burocrazia

Il 2022 è stato un anno record per le rinnovabili. Secondo i dati diffusi ieri da Elemens al Key Energy di Rimini, l’anno scorso sono stati autorizzati circa 4,7 GW di impianti di grandi dimensioni (cosiddetti utility scale), di cui 4,3 GW fotovoltaico e il resto eolico a terra. Più di quanto non abbia ricevuto il via libera nei tre anni precedenti (3,7 GW). Le regioni più attive nel rilasciare i permessi per il solare sono la Sicilia (31 per cento del totale), il Lazio (25 per cento) e la Sardegna (9 per cento). Per l’eolico sul podio ci sono la Campania (39 per cento), la Puglia (26 per cento) e la Sicilia (19 per cento). A livello nazionale, il ministero dell’Ambiente ha dato disco verde a 518 MW solari, con 60 MW sbloccati dal Consiglio dei ministri; per quanto riguarda l’eolico, le Via nazionali sono circa 2 GW (di cui 1,9 GW grazie all’intervento del governo). Tuttavia, ancora nessun progetto fotovoltaico e solo 72 MW eolici sono entrati in possesso dell’autorizzazione unica, il documento che concretamente è necessario per cominciare i lavori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE