La larga maggioranza del Parlamento apre al nucleare è un'ottima notizia. E il Pd?

Accolte parti della mozione presentata dal Terzo polo di Calenda che impegna il governo a non escludere e a non discriminare nelle politiche energetiche anche la fonte nucleare. Energia senza demagogia. Finalmente

Dopo qualche decennio torna nel Parlamento italiano una spinta a riconsiderare l’uso dell’energia nucleare. E’ capitato al Senato, martedì, dove la maggioranza ha accolto parti della mozione presentata dal Terzo polo di Calenda che ha impegnato il governo a non escludere e a non discriminare nelle politiche energetiche anche la fonte nucleare. Contro naturalmente Verdi e Pd. Ma la presa di posizione si allinea al dibattito in corso anche in sede europea dove il nucleare è stato accolto nella tassonomia verde e nelle tecnologie utili per la transizione ecologica. Sempre più stati e centri di ricerca si rendono conto che affidarsi esclusivamente alle fonti rinnovabili, assai poco dense dal punto di vista energetico e purtroppo intermittenti e quindi non programmabili, significa voler mancare la sfida del “zero net emission”.