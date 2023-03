Meloni alla Camera per l'informativa, i ministri della Lega assenti dai banchi di governo

La premier torna in Aula dopo l'informativa di ieri a Palazzo Madama sul Consiglio europeo: giovedì sarà a Bruxelles per incontrare gli altri capi di stato e di governo. A Montecitorio il confronto con Schlein e Conte

L'appuntamento è alle 9,30 alla Camera. Giorgia Meloni ha depositato la sua informativa in vista del Consiglio europeo che si tiene da domani a Bruxelles e ascolta la discussione tra i banchi di Montecitorio prima di intervenire per la replica. Assenti tra i banchi del governo in aula i ministri leghisti: un segnale probabilmente legato al dossier nomine.

I temi oggetto dell'informativa, come già anticipato ieri nell'intervento della premier in Senato, sono le politiche migratorie dopo i fatti di Cutro, il sostegno militare all'Ucraina e la revisione del patto di stabilità. Il governo spera di ottenere aiuti concreti per fermare le partenze dai paesi africani e, per quanto riguarda le questioni economiche, maggiore flessibilità. In cambio Meloni tiene il punto sulla necessità di sostenere anche con le armi Kyiv, nonostante i suoi alleati di governo (ieri il leghista Massimiliano Romeo ha espresso più di un dubbio sugli aiuti militari). Oggi però i protagonisti dell'Aula sono i leader delle opposizioni: i deputati Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, che potrebbero intervenire per le dichiarazioni di voto. I loro interventi dovrebbero confermare le due diverse linee proprio sul tema degli aiuti militari, con il M5s che preme per il disarmo e il Pd favorevole ad armare la resistenza ucraina.