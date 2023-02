Il programma ambientale di Schlein è contro l'interesse nazionale

Come evolverà la politica del Pd in tema di energia e ambiente dopo l'elezione a segretario di Elly Schlein? Anche se le sue dichiarazioni in materia sono state limitate alcune conclusioni possono trarsi. Tutte improntate a un’assoluta preferenza per il mondo delle rinnovabili e a uno scontato no a ogni ipotesi di rientro del nostro paese nel nucleare. Nulla riguardo l’obiettivo dirimente di azzerare le forniture di gas russo, che pone l’interrogativo di come supportare l’Ucraina che ne subirebbe un immediato danno economico. Su come sganciarsi da Vladimir Putin, al di là del ricorso ad altri paesi fornitori, è nettamente ostile allo sfruttamento delle nostre risorse di idrocarburi, all’opposto di quel che fece uno dei suoi più stretti collaboratori – pur previsto entrare nella sua segreteria – in occasione del referendum No-Triv del 2016.

