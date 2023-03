Il piano Ue per le case green non funziona e va cambiato, ma non demolito

Dopo la battaglia sulla fine della produzione dei motori endotermici nel 2035 a favore dei motori elettrici, misura che sta dividendo l’Unione europea, un altro tema divisivo si affaccia. Il Parlamento ha approvato la nuova direttiva sull’efficientamento del patrimonio edilizio dettando scadenze ravvicinate per gli edifici pubblici e per quelli privati. Entro il 2033, per prendere la scadenza principale, dovrebbero essere tutti, con qualche eccezione, in classe energetica D. Tralasciando i particolari, si tratterebbe per l’Italia di migliorare il rendimento energetico di milioni di edifici che si trovano oggi in classe E e F. Per dare un termine di riferimento, con il bonus 110 gli edifici interessati sono stati 360 mila con una spesa di 60 miliardi. Rifuggo dalla tentazione di facili moltiplicazioni che ci porterebbero a dovere considerare necessari investimenti di fantastiliardi da trovare non si sa come, ma mi limito a porre qualche domanda.

