Demonizzare l'avversario non ha mai pagato, il “nuovo” Pd  ci pensi bene

E’ una tattica che è stata praticata per più di un decennio contro Berlusconi, poi contro Renzi, e non ha dato effettI. I rischi di puntare tutto sul “nemico”

L’indisponibilità del “nuovo” Pd a trovare alcun punto di convergenza con la maggioranza (la si vedrà forse solo sul sostegno militare all’Ucraina) rappresenta una difficoltà per la maggioranza, che dovrà reggere ad attacchi e a richieste di dimissioni a raffica per i suoi esponenti anche peggio di prima. Questo renderà un po’ più accidentato il percorso parlamentare e metterà in mostra grandi esibizioni di una piazza “antifascista”. Però è dubbio che la politica della lotta a oltranza contro “l’uomo nero”, anche se questa volta si tratta di una premier-nemica donna, possa ottenere successo.