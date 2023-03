"Ora con Schlein discutiamo di contenuti". Parla Virginia Raggi

Per l'ex sindaca grillina di Roma il dialogo tra M5s e Pd può riprendere parlando di temi. Ha già un'agenda: "Possiamo ripartire dai servizi pubblici fondamentali, sanità e scuola su tutti"

Virginia Raggi in un certo senso è stata una pioniera. Sindaca di Roma, ufficiosamente la quarta carica dello Stato, prima che Giorgia Meloni arrivasse a palazzo Chigi e prima che il principale partito di opposizione, il Pd, scegliesse una leadership femminile, quella di Elly Schlein. “La sua vittoria – dice oggi al Foglio Raggi – è una buona notizia”. Per la neosegretaria dem ha un consiglio: “Non arrendersi mai e credere in quello che fa. Le arriveranno tanti attacchi, anche dagli amici, e dovrà essere forte, molto forte”. Comunque, dice l’ex sindaca: “Adesso dovrà dimostrare sul campo il suo valore”.